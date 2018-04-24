القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن أعياد سيناء هذا العام ذات طبيعة خاصة، فبإرادة سياسية حكيمة وقوية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترجمتها على أرض الواقع بطولة وبسالة وشجاعة وفدائية رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة البواسل.

وقال وزير الأوقاف – في بيان بمناسبة أعياد سيناء – إن سيناء في قلب الوطن وفي وجدان كل وطني مخلص، وهي رمز للفداء والوطنية الصادقة والعطاء للوطن وعمق الانتماء إليه، وعمقت الانتماء الوطني لدى المصريين جميعا.

وأضاف “لا شك أن العملية الشاملة الشجاعة (سيناء 2018) قد قهرت الإرهاب وحطمت معنويات الإرهابيين وداعميهم، وأبرزت المعدن الأصيل للمصريين جميعا، واستعدادهم لفداء كل ذرة رمل من أرضهم بالنفس والنفيس، وجعلت من الاحتفال بأعياد سيناء هذا العام حدثا وطنيا يلتف حوله المصريون جميعا، باعتباره علامة بارزة من أهم علامات الصمود والاستعداد للتضحية في سبيل الوطن.

ووجه الوزير التهنئة لأهالي سيناء الكرام وللشعب المصري بأعياد سيناء، ووجه تحية للشهداء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم للحفاظ على ترابها الطاهر وثراها الندي، وتحية لأبناء القوات المسلحة الباسلة وأبناء الشرطة البواسل الساهرين على أمن الوطن وأمانه.