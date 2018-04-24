الغردقة - أ ش أ

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي من ضبط 11 محاولة تهرب جمركي لكمية الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ومكاوي البخار والهواتف المحمولة.

وذكر بيان لجمارك سفاجا مساء الاثنين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل الأمتعة الشخصية للراكب.

وأوضح البيان أنه في المحاولة الثانية، تم ضبط 48 مكواه بخار مخبأة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب، وفي المحاولات الأخرى تم ضبط 5 طائرات تعمل بالريموت كنترول و8 شاشات جإؤ مقاسات مختلفة وبلاى استيشن وكمية من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية مخبأة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بعدة ركاب مصريين قادمين من الخارج وبلغت التعويضات المستحقة 607 ألاف و584 جنيها.

وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 11 محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات، تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.