واشنطن - أ ش أ

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إنه يرى أسبابا تدعو إلى التفاؤل بشأن المحادثات مع كوريا الشمالية بعد أن أعلنت بيونج يانج وقف تجاربها النووية والبالستية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي، مساء الإثنين، عن ماتيس قوله لمراسلي البنتاجون قبل اجتماع مع نظيره التايلاندي، “إنه في الوقت الحالي أعتقد أن هناك الكثير من الأسباب للتفاؤل بأن المفاوضات ستكون مثمرة وسنرى”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى خلال الأسابيع الماضية تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق يمهد لنزع أسلحة بيونج يانج النووية ويضع حدا لبرامجها الصاروخية.

ويستعد البلدان لعقد قمة على أعلى مستوى بين ترامب وكيم جونج أون نهاية مايو القادم أو مطلع يونيو.