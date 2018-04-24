القاهرة - أ ش أ

أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم بالنادى لتهنئته على تولى الإدارة الفنية للفارس الأبيض، والترحيب به، وأكد له ثقة الإدارة البيضاء والجماهير الزملكاوية في قيادته الفريق لحصد البطولات والالقاب مجددا.

وأكد مرتضى منصور أن كريستيان جروس سيغادر مصر خلال الساعات المقبلة، على أن يعود الاثنين المقبل، ومع أفراد أسرته لتوقيع عقود تولى الإدارة الفنية للفريق.

وأوضح رئيس الزمالك، أن جروس سعيد بتدريب القلعة البيضاء ويدرك جيدا الشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها الفريق في الوطن العربي بحكم قيادته لفريق أهلي جده السعودي، وطلب مرتضى منصور من “شياطين الانس” الابتعاد عن السويسري كريستيان جروس من أجل أن يستمر مع الفريق ويحقق نجاحات.