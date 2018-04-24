جنوة - أ ش أ

حقق نادى جنوة فوزا مستحقا على ملعبه على نادى هيلاس فيرونا بنتيجة 1/3 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الاثنين في إطار مباريات الأسبوع الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم إيوري ميديروس لجنوة في الدقيقة السابعة لينتهي الشوط الأول لأصحاب الأرض بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني نجح الضيوف في التعادل في الدقيقة 64، غير أن جنوة كثف هجومه ونجح في تسجيل هدفين حملا توقيع دانيل بيسا وجوران بانديف في الدقيقتين 78 و90 ليقتنص نقاط المباراة الثلاثة.

وبهذه النتيجة، يرفع جنوة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وإقترب بشدة من الهبوط.