لندن - أ ش أ

ساد الانخفاض أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة فى ‏بورصة ‏لندن، ‏اليوم الإثنين، أول جلسات الأسبوع.

وانخفضت شهادات إيداع “إيديتا” للصناعات الغذائية 40ر0 نقطة بنسبة 7.34% لتسجل 05ر5 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 25ر5 دولار، بينما أقل مستوى عندها 10ر5 دولار.

كما انخفضت شهادات إيداع البنك التجارى الدولى 04ر0 نقطة بنسبة 0.75% لتسجل 31ر5 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 38ر5 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 20ر5 ‏دولار.‏

واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 70ر2 دولار ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 86ر2 دولار، وأقل مستوى لها عند 78ر2 دولار.

كما استقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 25ر0 ‏دولار.