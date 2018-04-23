الانخفاض يسود أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن
لندن - أ ش أ
ساد الانخفاض أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة فى بورصة لندن، اليوم الإثنين، أول جلسات الأسبوع.
وانخفضت شهادات إيداع “إيديتا” للصناعات الغذائية 40ر0 نقطة بنسبة 7.34% لتسجل 05ر5 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 25ر5 دولار، بينما أقل مستوى عندها 10ر5 دولار.
كما انخفضت شهادات إيداع البنك التجارى الدولى 04ر0 نقطة بنسبة 0.75% لتسجل 31ر5 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 38ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 20ر5 دولار.
واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 70ر2 دولار وكان أعلى مستوى للشهادات عند 86ر2 دولار، وأقل مستوى لها عند 78ر2 دولار.
كما استقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 25ر0 دولار.
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