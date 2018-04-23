القاهرة - أ ش أ

تسلمت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة، مساء اليوم الاثنين، 383 كيلو جراما من خام ذهب منجم السكرى قادمة من مرسى علم تمهيدا لشحنها إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها.

وصرحت مصادر مسئولة بالقرية بأن الشحنة وصلت على طائرة خاصة تابعة لشركة “ألكان إير” من مرسى علم داخل 22 طردا.

وأضاف أنه تم تفريغ شحنة الذهب ونقلها إلى سيارة مصفحة، وسط حراسة مشددة لحين سفرها خلال الساعات القادمة إلى كندا، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول لكي يتم السماح لها بالشحن لتنقيتها في الخارج.