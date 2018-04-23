المقاصة يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين بالدوري الممتاز

المقاصة يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين بالدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين, على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع ال`33 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وهاجم المقاصة من البداية وتركزت الخطورة من الجبهة اليسرى وأسفر الهجوم عن هدفين في دقيقتين سجل جون أنطوي الأول في الدقيقة 26, وأضاف صلاح ريكو الثاني بضربة رأس في الدقيقة 28 .. وفي المقابل بادل الاتحاد الهجمات في محاولة لتعديل النتيجة ولكن افتقد الهجوم السرعة والدقة في اللمسة الأخيرة.

وأعرب الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق المقاصة – في تصريح عقب المباراة عن عدم رضاه عن الاداء رغم الفوز بهدفين, وقال إنه طلب من اللاعبين بين الشوطين تقديم آداء قوي واللعب من لمسة واحدة, ملتمسا العذر للاعبين بسبب ضغط المباريات والإرهاق, وبهذا الفوز رفع المقاصة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن, فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 40 نقطة في المركز ال`11.