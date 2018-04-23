أخبار مصر- سماء المنياوي

افتتحت اليوم أ.د/ أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون معرض التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان ( معبد الاقصر ظل ونور ) للاستاذ الدكتور محمد عزب الاستاذ بقسم هندسة المناظر بالمعهد العالي للسينما، وحضر مراسم الافتتاح أ.د/ نيفين الكيلاني عميد المعهد العالي للنقد الفني، أ.د/ محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما ، وأ.د/ هشام جمال وكيل المعهد العالي للسينما ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية.

ويضم المعرض ٤٠ صورة فوتوغرافية جميعها عن مدينة الأقصر، توضح من خلالها كيف يمكن لفنان تشكيلي أن يرى الظل والنور في الأماكن الأثرية من خلال رؤيا خاصة تفصله عن الرؤيا التشكيلية من خلال الالوان والفرشاة ، فالتعبير هنا يكون من خلال العدسة والكاميرا.

هذا وتستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أسابيع ،والدعوة عامة لمحبي ومتذوقي فن التصوير الفوتوغرافي.