تورنتو أ ش أ

أعلنت الشرطة الكندية اعتقال سائق الشاحنة الصغيرة الذي اصطدم, في وقت سابق اليوم/الاثنين/, بالمارة في مدينة تورنتو, مما أسفر عن إصابة نحو 10 أشخاص.

وذكرت شبكة فوكس نيو الإخبارية الأمريكية أن السلطات المحلية قررت وقف حركة

المترو في منطقة الحادث, فيما أعرب رئيس الوزراء جاستن ترودو عن تعاطفه مع الضحايا المصابين.

ولم تكشف الشبكة الأمريكية عن طبيعة الحادث الذي يتزامن مع انعقاد المجلس الوزاري

لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في تورنتو, للإعداد لقمة المجموعة التي من المنتظر أن تعقد قرب مدينة كويبك في شهر يونيو المقبل.