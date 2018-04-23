لندن - أ ش أ

أشاد الأسطورة البرازيلي بيليه بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد أن توج بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وقال بيليه لمحمد صلاح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين “مبروك لك على جائزتك، يا له من موسم وما زال أمامك طريق لتمضي فيه بدوري الأبطال وكأس العالم”، مضيفا “لقد كان من الرائع مشاهدتك”.

يشار إلى أن محمد صلاح سجل هذا الموسم 41 هدفا مع ليفربول حتى الآن في جميع المسابقات كما أنه يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفا.