لندن - أ ش أ

كشف نادى أرسنال الإنجليزي عن تفاصيل إصابة النجم المصري محمد الننى التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة أرسنال ووستهام يونايتد التي أقيمت أمس بملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وذكر نادي “أرسنال”، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة النني بتمزق في أربطة كاحله الأيسر، معربا عن أمله في أن يكون النني جاهزا للعودة للمباريات مرة أخرى هذا الموسم.

وكان عمر صبحى المتحدث الإعلامي للنجم المصري محمد الننى، كشف في وقت سابق، أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وسيلتقي أرسنال مع أتليتيكو مدريد الإسباني في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي في لندن يوم الخميس المقبل.