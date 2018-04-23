دمياط - أ ش أ

افتتح محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الاثنين، معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ويستمر أسبوعا.

وقال المحافظ -في تصريح- إن هذا الحدث الثقافي الرائع يمثل زخما ثقافيا عظيما، مؤكدا أن مكتبة مصر العامة منبر ثقافي له دور وتأثير كبير على المستوى الثقافي داخل المحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض التي تنوعت بين تراث شعبي وديانات ومعارف عامة وعلوم اجتماعية وعلم نفس وفلسفة وفنون ولغات وشعر وأدب وتاريخ وغيرها من المجالات المختلفة، داعيا مثقفي المحافظة زيارة المعرض للتنوع الملحوظ في الكتب المقدمة ووجود خصم يصل إلى 20% على كافة المعروضات.