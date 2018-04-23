كفرالشيخ - أ ش أ

اكد محافظ كفرالشيخ اللواء السيد نصر، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم الاثنين، بلغ 38 طن قمح بشون وصوامع المحافظة .

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن كفرالشيخ شهدت زراعة 33 ألف فدان من محصول القمح، حيث تعد المحافظة الثالثة على مستوى الجمهورية في إنتاج القمح، مشيرا إلى تواجد 25 موقعا لاستلام المحصول وذلك على مستوى المحافظة، ومتابعة توريد القمح متابعة يومية وتشديد الرقابة على منافذ المحافظة لمنع تهريب القمح خارج المحافظة.