الغردقة - أ ش أ

تأهلت اللاعبة نور الطيب “المصنفة الثالثة عالميا”، اليوم الاثنين، إلى دور الثمانية من بطولة الجونة المفتوحة للاسكواش البالغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار للرجال والسيدات والتي تجري منافساتها في الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

وجاء تأهل الطيب بعد فوزها في دور الـ 16 على اللاعبة هانيا الهمامي بثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها 11-7 و15-13 و11-5 في مباراة استغرقت 33 دقيقة، لتضرب موعدا مع الإنجليزية أليسون والترز المتغلبة بدورها على نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوطين.