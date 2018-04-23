أخبار مصر- سماء المنياوي

شارك اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح أبناء المحافظة من الايتام فى احتفالات المحافظة بيوم اليتيم بالتعاون مع دار الاورمان الخيرية ، وذلك بدار ايتام حى الشروق ، حيث كرم المحافظ 10 عرائس من الايتام ومنح كلا منهن 10 الاف جنيه ، وتكريم 50 أم ترعى الايتام بمبلغ 500 جنيه لكل أم ، بالاضافة الى تكريم 200 طالب وطالبه من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم.

كما افتتح المحافظ نادى متحدى الاعاقة والايتام على مساحة 2500 م2 تتكون من كافتيريا وملعب خماسى وصالة بلياردوا وتنس طاولة ، والعاب مجهز للأطفال الايتام والمعاقين ، وشاهد عرض لفريق الكاراتيه ، ووجه المحافظ باستكمال فرش النادى بالاجهزة والادوات اللازمة مع الاستغلال الامثل للنادى بما يعود بالنفع وتوفير المورد الاقتصادى ، مع الترفيه عن الاطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى كلمته أكد احمد خير مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية على تقديم دعم لجمعية الايتام بمبغ 25 ألف جنيه شهرياً ، واعادة تطوير مبنيين لسكن طلاب مطروح بالاسكندرية بمبلغ 7مليون جنيه ، بالاضافة الى التصديق على مبلغ 3 مليون جنيه لتطوير المبنى الثالث.، ومليون جنيه للاسر المتعثرة والفقيرة .

بينا أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح فى كلمته ضرورة العمل على تلبية مطالب الأيتام واحتياجاتهم الضرورية ..وحل جميع مشاكلهم.. التي قد تواجههم سواءً كانت معنوية أو مادية أو اجتماعية مع بالغ سعادته بمشاركته للاطفال فى الاحتفال بيوم اليتيم .

وأضاف انه تم دعم وتقديم مساعدات انسانية لأسر الأرامل والأيتام فقط خلال العامين الماضيين بمبلغ مليونى جنيه ، وأشاد المحافظ بجهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان و المديريات المعنية كالتضامن الاجتماعى لدورهم القوي والفعال في الاهتمام ورعاية الطفل اليتيم بالمحافظة.