أخبار مصر- د.هند بدارى

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس القومى لمواجهة التطرف والإرهاب ، محذرا الشباب وخاصة طلاب الجامعات من محاولات التشويش الفكري.

ولفت الوزير خلال مشاركته اليوم الإثنين يرافقه الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة فى فعاليات الندوة التى نظمتها كلية الحقوق عن دور القانون فى مواجهة الفكر المتطرف إلى خطورة الجهل والفقر فى إيجاد البيئة الملائمة لنشاط التطرف والفكر الإرهابى ، مثمنا فى هذا المجال جهود جامعة المنصورة لمكافحة هذه الأفة البغيضة.

وحذر وزير التعليم العالى من خطورة حروب الجيل الرابع الموجهة ضد مصر من خلال أدوات التواصل الاجتماعى عن طريق نشر الشائعات الكاذبة والمغرضة التى تستهدف إسقاط الدولة ، مطالبا أجهزة المجتمع بمواجهة تلك الحروب من خلال نشاط أجهزة الإعلام وتربية النشئ ودور التعليم والأسرة وذلك بإعطاء الأجيال الشابة أكبر قدر من الوطنية.

من جانبه أوضح الدكتور شريف يوسف خاطر عميد كلية الحقوق بالمنصورة – خلال الندوة – أن التطرف ظاهرة قديمة لازمت البشرية على مدى التاريخ لافتا إلي أن تطرف الأفعال ينتج من تطرف الأفكار والأقوال ، موضحا أن مسارات مواجهة ذلك تكون من خلال المواجهة القانونية بإصدار القوانين التى تجرم ذلك وكذلك المواجهة العسكرية وتعويض ضحايا الإرهاب وأيضا تحصين الشباب والمجتمع من خلال الندوات والمؤتمرات .

وبدوره تحدث اللواء الدكتور أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية والرئيس الأسبق لأكاديمية الشرطة عن حماية حقوق الإنسان فى إطار الحفاظ على الأمن القومى مشيرا إلى أهمية التوازن بين تنظيم ممارسة حقوق الإنسان وضرورة الحفاظ على اعتبارات الأمن القومي.