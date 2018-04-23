أخبار مصر- د.هند بدارى

اختتم ملتقى التوظيف الثانى بجامعة القاهرة فعالياته مساء اليوم الاثنين برعاية د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وسط اقبال كبيررمن الطلبة والطالبات.

وعلى هامش الملتقى اقيمت العديد من ورش العمل لتدريب الطلاب من كليات مختلغة وقام د الخشت بجولة تفقدية بين اجنحة العرض لمتابعة انتظام الفعاليات وردود فعل الطلبة .

وصرحت د عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة لموقع اخبار مصر بان الملتقى تضمن فرص تدريب وعمل لخريجى الكلية بمستشفيات كبرى وشارك به اكثر من ٦٥طالبا وطالبة من كلية التمريض فقط باليوم الاول .