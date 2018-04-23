القاهرة - اخبارمصر

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على شخص لانتحاله صفة ضابط شرطة، وإصابته رقيب شرطة، أثناء هروبه من قوات الأمن، وأمر اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، إخطارًا من قوة تأمين محكمة القاهرة الحديدة، يفيد بإصابة رقيب شرطة على يد أحد الأشخاص أثناء هروبه بعد انتحال صفة ضابط شرطة.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث من قسم شرطة التجمع الخامس، وتمكنت من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يعمل مسئول تسويق بإحدى الشركات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.