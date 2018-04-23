الشارقة -أ ش أ

احتفت جمعية الناشرين الإماراتيين, باليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف, من خلال تنظيمها مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة تضمنت توزيع 600 كتاب هدية للزوار, وتنظيم جلسة قرائية, وورشة عمل للحرف اليدوية, وذلك في جناحها المشارك في الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل, الذي يتواصل حتى 28 أبريل الجاري.

ووزعت الجمعية أيضا 100 حقيبة تحوي هدايا على زوار المهرجان الصغار, و100 أخرى على الزوار الكبار, تضمنت كل منها ثلاثة كتب حول مواضيع أدبية متنوعة, وذلك برعاية من مبادرة “ثقافة بلا حدود”, إضافةk إلى كتاب يتناول أهداف الجمعية وأنشطتها وفعالياتها.

وعلى هامش مشاركتها في المهرجان, الذي يقام هذا العام تحت شعار “مستقبلك على بعد كتاب”, نظمت جمعية الناشرين الإماراتيين لطلاب المدارس الزائرين للمعرض, ورشة عمل حول الحرف اليدوية استهدفت من خلالها الأطفال الصغار بهدف تعليمهم كيفية تزيين كتبهم ومذكراتهم الخاصة, وفي الوقت نفسه تعزيز وعيهم بأهمية إعادة تدوير الورق..