أسوان -أ ش أ

قالت نائب مدير عام الطب البيطري بأسوان الدكتورة مها عبدالقادر إنه تم الإنتهاء من تحصين وترقيم 14 ألفا و60 رأسا من الماشية علي مستوى

المحافظة.

وأشارت عبد القادر – في بيان اليوم الاثنين – إلى استمرار حملة تحصينات الثروة الحيوانية بالمحافظة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم على مستوي قرى ومراكز محافظة أسوان, مؤكدة أن مديرية الطب البيطري تقوم بإجراءات احترازية وحملات تقصي يومية على مستوى قرى ومراكز المحافظة, وفي حالة ثبوت أي حالة مصابة يتم تبليغ المديرية على الفور.

يشار إلى أن الفرق البيطرية بمديرية الطب البيطري بأسوان بدأت تنفيذ برامج تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع, في إطار فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية التي تستمر حتى 10 مايو المقبل.