القاهرة -ا ش أ

اكد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار شعبان عبد الجواد إن الوزارة نجحت في استرداد الكثير من الآثار المصرية المهربة خارج البلاد حيث بلغ إجمالي ما تم استرداده في آخر عامين أكثر من ألف قطعة أثرية من مختلف بلاد العالم.

جاء ذلك خلال في محاضرة علمية ألقاها عبد الجواد اليوم الاثنين بمتحف آثار قبرص بالعاصمة نيقوسيا حضرها لفيف من المعنيين بالشأن الأثري من وزارة الخارجية القبرصية ورجال الشرطة والجمارك والأثريين والأعضاء البرلمانيين وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة للتعاون المشترك بين وزارة الآثار المصرية ونظيرتها القبرصية خلال العام الماضي وبدعوى من مديرة الآثار القبرصية الدكتورة مارينا سولميدو.

واستعرض عبد الجواد – خلال المحاضرة – أهم الاكتشافات الحديثة والمشروعات والمتاحف التي افتتحتها وزارة الآثار وغيرها التي من المزمع افتتاحها في القريب العاجل مؤكدا أن المحاضرة لاقت استحسانا كبيرا من الجانب القبرصي مما دفعه إلى اتخاذ التجربة المصرية مثالا يحتذي به لاسترداد الآثار المهربة وذلك من خلال تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية المتبادلة بين الدولتين.

وأشار إلى أن الجانب القبرصي عبر عن خالص اعتزازه وتقديره للعلاقات المتميزة بين وزارة الآثار المصرية ونظيرتها القبرصية في ظل العلاقات الثقافية المتميزة التي تربط الشعبين.