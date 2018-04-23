دبي -أ ش أ

توج الإعلامي المصري محمد عبد المقصود اليوم الإثنين بجائزة الإبداع الصحفي في “جائزة الإعلام” وذلك ضمن المسابقة الإعلامية التي

تنظمها في “دبي ” سنويا “القرية العالمية”.

وقام الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم نجل حاكم إمارة دبي يصاحبه الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي بتسليم عبد المقصود الجائزة – التي سبق له الحصول عليها في ست مناسبات مختلفة متوجا بسلسلة من الجوائز الصحفية المختلفة التي حصدها عبد المقصود – المقيم بالإمارات- والتي كان آخرها “جائزة العويس للإبداع” في دورتها الخامسة والعشرين والملقبة بدورة “زايد”.

وصرح عبد المقصود بهذه المناسبة بأن هناك حصادا بشكل دائم للجهد المثمر .