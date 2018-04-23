عدن - أ ش أ

قتل القيادي الحوثي صالح الصماد رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلي للمليشيا ، في غارة جوية للتحالف العربي على محافظة الحديدة باليمن.

وورد بيان صادر عن ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلي للمليشيا – أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) – اليوم الإثنين – إن صالح الصماد قتل بغارة جوية يوم الخميس الماضي في محافظة الحديدة.

يذكر أن السعودية كانت قد رصدت مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على صالح الصماد أو تحديد مكانه ، حيث كان المطلوب رقم 2 في قائمة الـ 40 إرهابيا حوثيا المدرجين على قائمة تحالف دعم الشرعية في اليمن.