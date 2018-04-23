بورسعيد - أ ش أ

أعلن الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية أن وفدا روسيا سيزور القاهرة نهاية الأسبوع الحالي لاستكمال جولة المفاوضات الناجحة – بشأن إقامة منطقة صناعية روسية بشرق بورسعيد – والتي تقودها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على أن يتم توقيع الاتفاقية النهائية للتنفيذ قريبا.

وذكر بيان أصدرته الهيئة اليوم الاثنين أن مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد اجتماعا برئاسة الفريق مهاب مميش وحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمناقشة آخر المستجدات في ملف المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي بشأن إقامة منطقة صناعية روسية بشرق بورسعيد, وكذا الموقف الحالي لمشروعات البنية التحتية في القطاعين الجنوبي والشمالي، وأيضا الموقف النهائي للمفاوضات مع موانئ دبي العالمية.

واضاف مميش ان معدلات تنفيذ الأعمال المقامة داخل المنطقة الاقتصادية في مشروعات البنية التحتية تسير بشكل سريع, مشيراk إلى أن الهدف الرئيسي للمنطقة هو تيسير كل متطلبات الاستثمار من بنية أساسية, وهو ملحوظ بشكل كبير في إنشاء محطات تحلية مياه وكذلك مد شبكات كهرباء بطاقات مرتفعة لخدمة المشروعات.