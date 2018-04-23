القاهرة - أ ش أ

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة بتروجيت، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب مختار التتش.

وشارك الجنوب إفريقي باكاماني لاعب الفريق في التدريبات، وكان اللاعب يشكو من كدمة في الرباط الداخلي للركبة، وأدى برنامجا تأهيليا خلال الفترة الأخيرة، وشارك اليوم في التدريبات بعد اكتمال شفائه.

كما انتظم الرباعي حسام عاشور وصلاح محسن وأجايي وأيمن أشرف، في التدريبات الجماعية للأهلي، التي أقيمت علي ملعب التتش.

وغادر محمود الجزار مدافع الفريق المران الجماعي بسبب الإصابة ، حيث تسبب التحام قوي بين الجزار وحسام غالي، قائد الفريق في إصابة الأول، وخروجه من التقسيمة للخضوع لفحص طبي، وتحديد حجم الإصابة.

وأدى أكرم توفيق لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق، واشتكى اللاعب من كدمة في الكاحل، أبعدته عن المشاركة في مباراة بتروجيت في الجولة الماضية من الدوري، وأدى اليوم تدريبات تأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة، في الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.