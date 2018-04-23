اخبار مصر - عصمت سعد

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن كمية الاقماح المحلية الموردة من المزارعين الى الشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 15503 طن و992 كيلو جرام حتي الآن .

وأكد المحافظ انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة و أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التي تتابع عمليات توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2018 بجميع الشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة .

وشدد المحافظ علي لجنة استلام الاقماح بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل علي تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين بمختلف قرى و مراكز المحافظة .

وأضاف عبد المنعم أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلي من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغت 205 ألف فدان موزعة علي مراكز المحافظة المخلتفة ، والمتوقع توريده خلال الموسم الح-الي 140 ألف طن اقماح ، مشيرا إلي ان المحافظة علي اتم الاستعداد لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي 2018 .