اخبار مصر -حمودة كامل

صرح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم تنفيذ أعمال ربط شبكة مياه منطقة مركز المدينة على خط مياه قطر ٦٠٠ مم، مما يؤدى إلى ضعف المياه بالأدوار العليا فى الحى الأول، والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباح غدٍ الثلاثاء وحتى الساعة 5 مساءً.

وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، داعياً المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، إلى توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.