برلين- أ ش أ

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها ستستقبل نحو 10 آلاف لاجئ تم اختيارهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضافت ميركل ،خلال اجتماع لها مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي -اليوم الاثنين- أن هؤلاء اللاجئين هم جزء من برنامج “إعادة التوطين” الذي تدعمه ألمانيا في إطار الجهود المبذولة لمنع الهجرة غير الشرعية واستبدالها بفرص قانونية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه لم يتم الإعلان عن البلاد التي ينتمي إليها اللاجئون الذين سيتم استقبالهم.

من جانبه، شكر المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي ألمانيا على مضاعفة الدعم المالي الذي تقدمه للمفوضية لثلاثة أضعاف خلال الثلاثة أعوام الأخيرة; مما يجعل ألمانيا ثاني أكبر الدول المانحة بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن ألمانيا تقدم نحو 387 مليون يورو سنويا كمساعدات مالية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.