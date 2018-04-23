الأسكندرية -أ ش أ

أعلن مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية أن غدا الثلاثاء هو آخر موعد لتلقى الأعمال الفنية المشاركة في الدورة السادسة لمسابقة شباب

الفنانين ( تحت 35 سنة) للفنون البصرية والتي تتضمن أعمال التصوير, الرسم , النحت , الطباعة , التصوير الفوتوغرافى وجميع الاتجاهات الفنية الحديثة.

وأوضح المركز في بيان له أن نتيجة الفرز الأول للأعمال المقدمة على اسطوانات مدمجة أسفرت عن اختيار 53 عملا فنيا فى مجال التصوير, 23 للرسم,17 للجرافيك,13 فوتوغرافيا, 8 خزف,7 نحت, 9 كمبيوتر جرافيك , 2 كولاج , بالإضافة الى عملين فنيين فى مجال الميديا.

و قال الدكتور عادل مصطفى, قومسير المعرض انه تم اختيار اسم “الدهشة” ليكون عنوان للدورة السادسة المقرر عقدها فى الثالث من الشهر القادم, مشيرا إلى رسوم وألوان مقابر ومعابد المصريين القدماء والتى تصيب من يقف أمامها بالدهشة التى قصدها الفنان المصرى القديم بعبقريته.