أخبار مصر - شيماء صالح

أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أن تعيين قاضيات فى مجلس الدولة يحتاج إلى تعديل دستورى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب بهاء ابو شقة، اليوم الاثنين، بحضور الوزير لمناقشة مشروع موازنة وزارة العدل للعام المالى 2018/ 2019.

وأضاف، ردا علي سؤال النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة عن سبب عدم تعيين قاضيات فى مجلس الدولة حتى الأن، قائلا: الهيئات القضائية مستقلة وليس لى عليها سلطان ، وهم لهم جمعية عمومية..كما أن قانون مجلس الدولة الحالي لا يجيز تعيين قاضيات به”.

وأشار الوزير إلى أنه إذا كان هناك حاجة لتعديل الدستور من الممكن أن يقوم بتعديل الجزء الذى يخص تعيين القاضيات فى مجلس الدولة.

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة بهاء ابو شقة أنه سيتم تحديد موعد لجلسة أخرى خاصة يحضرها وزير العدل للرد على جميع استفسارات النواب ، مطالبا النواب بالتركيز على نظر بنود مشروع موازنة الوزارة العام المالي المقبل