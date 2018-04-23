القاهرة - ا ش ا

كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة اصدرت 7150 تصريحا لمصانع جديدة خلال الستة الاشهر الماضية، مشيرا إلى أن الهيئة طرحت 28 مليون متر مسطح من الاراضى الصناعية خلال العامين الماضين بإجمالى استثمارات متوقعة 60 مليار جنيه وذلك من إجمالى 60 مليون متر مربع مخطط طرحهم فى اطار استراتيجية وزارة الصناعة 2020.

وأكد عبد الرازق_ خلال الاجتماع المشترك للجنتى الطاقة والصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين- أن الاستثمار فى مصر اصبح جاذب جدا وينافس كل من الصين والهند حتى أن هناك مستثمرين من الدولتين تقدمو بطلبات للاستثمار فى مصر خاصة بعد منظومة الاصلاح الاقتصادي، التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، لافتا إلى أن الهيئة قامت بطرح خريطة الاستثمار الصناعى فى نوفمبر الماضى وتتضمن 4900 فرصة استثمارية مبلورة على الخريطة وموزعة جغرافيا طبقا للفجوة السوقية ومقومات الاستثمار فى كل محافظة، لافتا إلى أن الخريطة الصناعة جذبت كثير من القطاعات الصناعية والغالبية منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من الربط الالكترونى وتفعيل خدمات الشباك الواحد، بالاضافة إلى ربط إلكترونى شامل للهيئة مع فروعها الاقليمية من خلال ؤسج بالاضافة إلى اتاحة خدمات الدفع الالكترونى وذلك خلال فترة اسبوعين على اقصى تقدير مما يسهل عملية متابعة اى رخصة بالاضافة إلى مركز عملاء لحل مشاكل المستثمرين فى التطبيق خلال 48 ساعة.