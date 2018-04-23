دمشق - أ ش أ

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، إن عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأخير علي سوريا لن ينجح فى وقف الحرب على الإرهاب الذي سيتواصل حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، متهما الدول الثلاث بدعم من وصفهم بـ “الارهابيين” منذ اليوم الأول للصراع في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية / سانا، أن هذا االتصريح جاء خلال استقبال الأسد – اليوم الإثنين – كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري والوفد المرافق له، حيث تناولا آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع الميداني.

وأضافت “سانا” أن الجانبين اتفقا في الأراء حول مختلف القضايا وعلى اهمية استمرار سوريا وايران في تعزيز تعاونهما وتنسيق مواقفهما لما فيه مصلحة شعبيهما وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في 14 أبريل الجاري هجمات صاروخية على عدد من المواقع السورية ردا على مزاعم باستخدام القوات السورية أسلحة كيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق.