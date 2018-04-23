القاهرة- أ ش أ

تمكن قطاع مكافحة المخدرات و”الجريمة المنظمة “بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، وقوات الأمن المركزي، من ضبط أكثر من 29 كيلو جراما من مخدر الحشيش ، و500 جرام “بانجو ” و500 جرام “أفيون ” و80 جراما من مخدر “الهيروين ” و26 ألفا و500 قرص مخدر ، و3 قطع سلاح أبيض وناري.

جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع مكافحة المخدرات ، والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن لضبط تجار المواد المخدرة ، وحائزي الأسلحة النارية “غير المرخصة “.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وعرض المتهمين على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق ..فيما يجري مواصلة الحملات الأمنية .