الأسكندرية -أ ش أ

تنظم دار الأوبرا حفلا فنيا لفرقة الإيقاعات والأقنعة والرقص الكورية بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري مساء غد الثلاثاء على مسرح سيد درويش بالأسكندرية وذلك في إطار خطة دار الأوبرا في نقل ألوان الفنون الجادة من مختلف أنحاء العالم.

يتضمن برنامج الحفل عرضا لفن “التالشوم الكوري” يضم مجموعة من الفقرات تمزج الدراما بالغناء والرقص يجسدها الفنانون وهم مرتدون أقنعة مستلهمة من شخصيات مختلفة تتنوع بين البشر والكائنات الأسطورية منها سمولنورى, الجينسو , سانجو المروحة, إلى جانب عدد من أغانى جيونج جى الشعبية .

يذكر أن فن تالشوم الكورى نشأ في إحدى القرى كجزء من طقوسها الدينية بهدف تطهير المنازل والقرى من الأرواح الشريرة وتوفير الحماية وزيادة حصاد المحاصيل الزراعية وتطور ليصبح أحد أشكال الترفيه الارتجالية ثم بدأ يتخذ موضوعاته من الحياة الاجتماعية معتمد على أسس وقواعد فنية محددة.