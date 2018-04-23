بيروت -أ ش أ

اشاد سيزار ابى خليل وزير الطاقة والمياه في لبنان بالعلاقات المصرية اللبنانية بوجه عام وخاصة العلاقات الاقتصادية معربا عن أمله أن يتم خلال المرحلة المقبلة تعاون بين مصر ولبنان في مجال البترول والغاز للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال خاصة أن مصر سبقت لبنان بعدة عقود في استكشاف البترول في البر واستكشاف الغاز و إنتاجه من البحر.

وأعرب عن أمله أن يتم تصدير الغاز اللبناني عبر المنشآت المصرية خاصة أن مصر لديها منشآت لتسييل الغاز سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر ,لافتا إلى أن لبنان موصول بمصر عبر خط الغاز العربي الذي يمكن تشغيله والاستفادة من المنشآت المصرية مما يكون له مكسب للجانبين .

وأوضح أنه تم توقيع عمليات الاستكشاف والإنتاج مع ثلاث شركات أجنبية في القطع 4 و 9 في المياه الإقليمية اللبنانية بالبحر المتوسط يوم 29 يناير الماضي، لافتا إلى أن تلك الشركات قدمت منذ أسبوعين خطة الاستكشاف وبرنامج العمل وميزانية الإسكتشاف.