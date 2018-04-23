القاهرة - اخبار مصر

انهال عاطل، طعنا على زوجته، أثناء عملها بعيادة طبيب بالعياط، عقب خروجه من السجن بأيام؛ بسبب شكه في سلوكها.وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وأمر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مصطفى عصام نائب مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من مستشفى قصر العيني باستقبالها سيدة مصابة بطعنات نافذة بالجسم، وحالتها الصحية خطيرة.ومن خلال فريق بحث أمر به اللواء رضا العمدة، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن المجني عليها تعمل بعيادة خاصة بطبيب بمنطقة العياط، وأن وراء الواقعة زوجها.

وكشفت تحقيقات العقيد على عبدالرحمن مفتش مباحث العياط، أن المتهم خرج من السجن منذ عدة أيام و شك في سلوك زوجته ووجود علاقة بينها وبين شخص آخر فتوجه إلى العيادة التي تعمل بها وأخرج سكينا وانهال عليها طعنًا أمام المرضى وفر هاربًا.

من خلال عدد من الأكمنة تمكن المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، من القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.