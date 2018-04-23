الإسكندرية -أ ش أ

قررت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 28 تأجيل القضية المتهم فيها 56 شخصا بتهم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 22 يونيو المقبل لحين استكمال مرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية لبداية العام الحالي ، حين ألقى الأمن العام القبض على 56 شخصا بعد ورود تحريات الأمن الوطني بانضمام المتهمين لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث وجهت لهم النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح، ومقاومة السلطات والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها تعطيل سير مؤسسات الدولة.