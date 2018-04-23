نيروبي -أ ش أ

اختتمت قافلة السلام الموفدة من قبل مجلس حكماء المسلمين إلى كينيا فعاليات يومها الأول في العاصمة نيروبي، بزيارة مسجد الهدى أحد أكبر المساجد الكينية، وإلقاء محاضرة تحت عنوان “الشباب عماد الأمة”، جرى خلالها التأكيد على دور الشباب في بناء الأوطان والعمل على تقدمها .

ونقل بيان للأزهر الشريف -اليوم الاثنين- عن أعضاء القافلة قولهم إن مرحلة الشباب تعد غاية الخطورة، فدائما ما تسعى جماعات العنف والإرهاب لاستقطاب هؤلاء الشباب تحت شعارات زائفة ودعاوى باطلة، الإسلام منها برئ .

وعقب انتهاء المحاضرة توجه أعضاء القافلة إلى مقر السفارة المصرية بكينيا حيث كان في استقبالهم السفير حسين رشدي، القائم بأعمال سفير جمهورية مصر العربية بدولة كينيا، وأعضاء السفارة، الذين أشادوا بالجهود الحثيثة التي يقوم بها الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في نشر السلام وتعزيز دور مصر في القارة الأفريقية، من خلال البعثات التعليمية والدعوية، ومبادرات الأزهر لاستئصال جذور التطرف والإرهاب.

كما أشاد أعضاء القافلة بالدور الذي يقوم به مجلس حكماء المسلمين لتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتأكيد على احترام الآخر من خلال قوافل السلام، التي تحمل معها رسالة سلام ومحبة.

وتعد قافلة كينيا هي القافلة الخامسة التي يرسلها مجلس حكماء المسلمين إلى دولة إفريقية بعد جنوب أفريقيا، وتشاد، وإفريقيا الوسطى، ونيجيريا.

وتسعى قوافل السلام، التي أطلقها مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة شيخ الأزهر، في عام 2015 إلى تعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش المشترك، وترسيخ الخطاب الديني الوسطي.