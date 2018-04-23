اخبار مصر- شيرين حسين

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان 1175عاملا من العمالة غير المنتظمة ، شهادات “أمان” بمحافظة الدقهلية، بحضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي ، وأحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتسلمها عدد من العمالة، فضلا عن أصحاب الشركات ليقوموا بدورهم بتسليمها للعمال.

وأعلن الوزير انه بعد الانتهاء من الانتخابات العمالية في مايو المقبل – ستقوم الوزارة بتصنيف العمالة غير المنتظمة المسجلة على قاعدة البيانات في الوزارة ومديرياتها بالمحافظات جغرافيا ومهنيا ، تمهيدا لوضع آليات الرعاية والحماية والتشغيل وفقا لكل قطاع بالتعاون مع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ونوه الوزير إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات بالوزارة قبل إطلاق حملة “حماية” كانت حوالى 300 ألف عاملا ، وبلغت الأن حوالى 2 مليون عاملا ، ومازال البا مفتوحا للتسجيل، مقدما الشكر للعاملين في مديريات القوى العاملة في المحافظات على الجهد المبذول في حصر تلك العمالة، مؤكدا أن هؤلاء العاملين لديهم عزيمة وتصميم وإرادة لاستكمال منظومة الرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة.

وأعلن الوزير عن مبادرة لاختيار أفضل مديرية قوى عاملة على مستوى الجمهورية في 2018 ، من خلال تقييم جميع إنجازاتها .

يذكر أن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت أنفسها من خلال حملة “حماية” التي اطلقتها الوزارة في قواعد البيانات بالدقهلية بلغ 57 ألفا و117عاملا .