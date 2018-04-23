يريفان - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، سيرج سركسيان، اليوم /الإثنين ، استقالته من منصبه، وذلك بعد ستة أيام من توليه مهام منصبه رسميا، اثر اندلاع احتجاجات كبيرة نظمتها المعارضة.

وذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية، أن المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء في (يريفان )، أكد تقدم سركسيان ، باستقالته في بيان رسمي اليوم.

يذكر أن التظاهرات التي شهدتها أرمينيا ، احتجاجا على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، بدأت في الثالث عشر من أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة ، الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد ، وتدهور حالتها الاقتصادية، فيما أعلن المحتجون في اليوم التالي بداية ما أسموه “الثورة المخملية” في أرمينيا.

يذكر أن البرلمان الأرميني كان قد وافق يوم الثلاثاء الماضي ، على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، و ذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى “النظام البرلماني” ، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.