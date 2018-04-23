أخبار مصر – شيماء صالح

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2018 على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة والموقع بتاريخ 26 / 9 / 2017.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال.

وخلال المناقشات، شدد عبد العال على أنه لا يمكن إنكار امتلاك مصر لمؤسسة قضائية نزيهة، موضحا أن رفع كفاءتها لا يعنى المساس بها، حيث إن التدريب والتثقيف عملية مستمرة.