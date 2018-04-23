القاهرة -أ ش أ

قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، بمعاقبة المتهم كريم صابر عبد العاطي عبد الرحيم، بالإعدام شنقا، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة قتل نيفين إبراهيم محمود لطفي رئيس مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر في شهر ديسمبر 2016 بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل المرتبط والمقترن بالسرقة، وتعاطي الموادة المخدرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول.

وكانت تحريات جهات البحث الجنائي قد توصلت إلى تحديد هوية الجاني مرتكب الجريمة وضبطه عقب صدور إذن بذلك من النيابة العامة.