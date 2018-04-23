القاهرة - أخبار مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية العمل على زيادة التوعية بشهادة “أمان المصريين” للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الاثنين مع المهندس/ شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والإسكان، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل شهادة “أمان المصريين”، والتي تستهدف توفير شبكة تأمينية ضد الوفاة والحوادث، لأي مواطن يفتقر للحماية التأمينية، خاصة العمالة اليومية والمرأة المعيلة والفلاحين ، وذلك في ظل أهمية الدور الذي تبذله تلك الفئات في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وفى دفع عملية التنمية الشاملة في مصر.

وأضاف راضي ان الاجتماع تطرق إلى متابعة ما تم إنجازه حتى الآن لإنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم مختلف البيانات القومية والمخطط الزمنى للانتهاء منها، بما يضمن توفير البيانات الدقيقة عن مختلف القطاعات، وتعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط.

وقد وجه الرئيس بضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات وفق المخطط الوقت الزمنى المحدد، وتسخير كافة إمكانات الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيراً إلى أهميته في تطوير الأداء الحكومي على مختلف المستويات والارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وعلى الصعيد الخارجي، أوضح السفير/ بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض نتائج القمة العربية التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية بهدف تفعيل التضامن والعمل العربي المشترك والمساهمة في معالجة القضايا والتحديات التي تهدد الأمة في المرحلة الراهنة.