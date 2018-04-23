القاهرة -أ ش أ

بعث الدكتور عبدالمنعم البنا ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الذكرى المجيدة هي خير دليل علي إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل ، ووفائهم للدفاع عن ارض الوطن الغالي ،واستعادة تلك البقعة الغالية، بعد تحقيق النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، ورفع راية مصر خفاقة عالية ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة.

كما بعث الوزير ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى كل من: المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، والفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية، للقوات المسلحة ، مثمنا التضحيات التي تقوم بها على ارض سيناء لحماية الوطن من شرور الإرهاب الغاشم.