بكين - أ ش أ

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين إلى بذل جهود حثيثة لمواصلة نشر تجربة مقاطعة تشنجيانج الواقعة في شرق الصين من أجل بناء

ريف جميل ينعم ببيئة معيشية ممتعة وتعزيز الشعور بالكسب والسعادة لدى جميع سكان الريف.

وقال شي – حسبما ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية – إن تشنجيانج بذلت جهودا مستمرة على مدار ال` 15 عاما الماضية لتحسين البيئة المعيشية الريفية وخلق “عشرات الآلاف من القرى الجميلة” مضيفا أنه يجب أن تشارك المناطق المتقدمة وغير المتقدمة في تحسين البيئة الريفية رغم أن المعايير قد تختلف.

يذكر أن مقاطعة تشنجيانج نفذت منذ عام 2003 مشروعا لإصلاح البيئة المعيشية للقرى وفي نهاية العام الماضي كان 97% من قرى المقاطعة قد أتمت عملية الإصلاح.