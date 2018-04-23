القاهرة -أ ش أ

ألغت محكمة النقض برئاسة المستشار محمود يوسف نائب رئيس المحكمة، في جلستها المنعقدة -اليوم الاثنين- قرارا بإدراج 14 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قوائم الإرهابيين، وذلك على خلفية ارتكابهم لأحداث عنف وشغب بمحافظة بني سويف، وأمرت المحكمة بإعادة النظر في قرار الإدراج أمام محكمة جنايات القاهرة.

وكان 8 متهمين تقدموا بطعون على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم في قائمة الإرهابيين، وطالبوا بإلغاء هذا القرار، حيث تقدمت النيابة العامة بمذكرة لطلب إدراج هؤلاء المتهمين على قائمة الإرهابيين وأرفقت بالمذكرة تحقيقات وتحريات أجهزة الأمن التي تفيد ارتكاب المتهمين لجرائم تستوجب إدراجهم على هذه القائمة .