اخبار مصر -حمودة كامل

عقدت قيادات شركة مترو الأنفاق وحى غرب شبرا الخيمة اليوم الاثنين اجتماعا موسعا لمناقشة خطوات البدء في تنفيذ البروتوكول الموقع بينهما لانشاء باكيات للباعة الجائلين بمحطة شبراالخيمة.

وصرح احمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق بأنه تم عمل انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد نموذجين للشكل النهائى من تصميم الباكيات التابعة للباعة الجائلين في محطة شبرا الخيمة بالخط الثاني لمترو الأنفاق .

وأضاف عبد الهادي أن الباكيات سيتم تنفيذها من مواد مضادة للحرائق , منوهاً ألا تحتوى هذه الباكيات على أي مواد قابلة للاشتعال ويتم الترخيص بذلك من الحماية المدنية بوزارة الداخلية قبل مزاولة النشاط، وانه فى حالة قيام المنتفع بأى إجراء يهدد السلامة الإنشائية لمرفق المترو أو يسئ للواجهة الحضارية له يتم فسخ عقد الانتفاع تلقائياً دون الحاجة إلى إنذار مسبق .