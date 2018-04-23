أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى” وذلك من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون – وفقا لتقرير لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية – تحقيق عددا من الأهداف منها تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، ودعم نشاط التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية وقطع أراضى معدة للإسكان للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى أو يقوم بالاتجار فيها، زيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعى، حتى يتمكن الصندوق من تأدية دوره فى توفير المسكن وقطعة الأرض التى تتلاءم مع متوسطى ومحدودى الدخل، توحيد صندوقى ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى فى صندوق واحد يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تتولى الوزارة خطة الدولة فى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف عليها.

وأشار مشروع القانون إلى ضرورة وضع ضوابط لاستفادة المواطن من الوحدات وقطع الأراضى التى يطرحها برنامج الإسكان الاجتماعى، وضع ضوابط للشهر العقارى والتوثيق والتسجيل العينى، وحظر التعامل أو التصرف فى الوحدات السكنية قبل مضى المدة المنصوص عليها فى القانون أو بموافقة مجلس إدارة الصندوق.