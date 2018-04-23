القاهرة - اخبار مصر

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على عاطلين أثناء سرقتهما سيارة بالإكراه، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بإحالتهما للنيابة.

وتبين أنه في أثناء تواجد ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بكمين مسطرد، تنامى إلى سمعه صوت استغاثة، وباستبيان الأمر تمكن من ضبط عاطلين وبحوزتهما سلاح ناري “فرد خرطوش عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار”، أثناء شروعهما في سرقة قائدها تحت تهديد السلاح الناري.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه